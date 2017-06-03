USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Варшаве марш за права ЛГБТ собрал около 50 тыс участников

03.06.2017 21:35
Свыше 50 тысяч человек приняли участие в марше за права ЛГБТ в Варшаве, требуя разрешить однополые браки и ввести сексуально обучение в школе
В Варшаве марш за права ЛГБТ собрал около 50 тыс участников
Фото: ЕРА
В Варшаве прошел 17-й марш за права сексуальных меньшинств, в котором приняли участие около 50 тысяч человек. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Участники требовали от властей разрешения однополых браков, защиты от дискриминации и преступлений на почве ненависти, введения сексуального обучения в школах. Акцию поддержали послы 40 стран мира.

Контрманифестации были немногочисленными и завершились без столкновений. 

Ранее сообщалось, что 38-летний Лео Варадкар избран лидером крупнейшей партии Ирландии Фине Гэл и вскоре станет первым премьер-министром страны, открыто объявившим о своей гомосексуальности.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 