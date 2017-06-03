В Варшаве марш за права ЛГБТ собрал около 50 тыс участников
03.06.2017 21:35
Свыше 50 тысяч человек приняли участие в марше за права ЛГБТ в Варшаве, требуя разрешить однополые браки и ввести сексуально обучение в школе
Фото: ЕРА
В Варшаве прошел 17-й марш за права сексуальных меньшинств, в котором приняли участие около 50 тысяч человек. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Участники требовали от властей разрешения однополых браков, защиты от дискриминации и преступлений на почве ненависти, введения сексуального обучения в школах. Акцию поддержали послы 40 стран мира.
Контрманифестации были немногочисленными и завершились без столкновений.
Ранее сообщалось, что 38-летний Лео Варадкар избран лидером крупнейшей партии Ирландии Фине Гэл и вскоре станет первым премьер-министром страны, открыто объявившим о своей гомосексуальности.
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