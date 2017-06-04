Мэй заявила о приостановке кампании из-за теракта в Лондоне

Сегодня ночью в Лондоне произошел теракт, жертвами которого стали шесть человек

После теракта в Лондоне Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию. Об этом сообщает Reuters.

Ее лидер, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила информацию о приостановлении избирательной кампании в воскресенье.

"Консервативная партия не будет проводить сегодня кампанию на национальном уровне", - сообщил представитель Консервативной партии.

По его словам, партия пересмотрит свое решение после получения более подробной информации относительно нападений.

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"По состоянию на сейчас политики прекращают национальные кампании сегодня, местные кампании будут продолжаться", - отметил известный ведущий авторского политического шоу на телеканале ITV Роберт Пестон.

4 июня сообщалось, что по меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью.

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