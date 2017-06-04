Меркель о теракте в Лондоне: Нас объединяет грусть и решимость
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным погибших в результате теракта в Великобритании. Об этом сообщает сайт правительства Германии.
"Сегодня нас всех объединяет не только ужас и грусть, но и решимость", - отметила Меркель.
По словам Меркель, Германия поддерживает Великобританию борьбе против любых форм терроризма.
Соболезнование также выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Столкнувшись с этой новой трагедией, Франция больше, чем когда-либо, поддерживает Великобританию. Мои мысли вместе с жертвами и их близкими", - сообщил в Twitter Макрон.
4 июня сообщалось, что увеличилось количество жертв теракта в Лондоне до семи человек.
В результате теракта в Лондоне травмы получили двое граждан Франции.
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