Меркель о теракте в Лондоне: Нас объединяет грусть и решимость

Германия поддерживает Великобританию борьбе против любых форм терроризма, отметила канцлер ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным погибших в результате теракта в Великобритании. Об этом сообщает сайт правительства Германии.

"Сегодня нас всех объединяет не только ужас и грусть, но и решимость", - отметила Меркель.

По словам Меркель, Германия поддерживает Великобританию борьбе против любых форм терроризма.

Соболезнование также выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Столкнувшись с этой новой трагедией, Франция больше, чем когда-либо, поддерживает Великобританию. Мои мысли вместе с жертвами и их близкими", - сообщил в Twitter Макрон.

4 июня сообщалось, что увеличилось количество жертв теракта в Лондоне до семи человек.

В результате теракта в Лондоне травмы получили двое граждан Франции.

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