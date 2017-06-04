Теракт в Лондоне: полиция установила личности нападавших

Сосед одного из предполагаемых террористов сказал, что он был "хорошим парнем", "очень приветливым и приятным"

Следствие установило личности троих исполнителей теракта в Лондоне, однако их имена, скорее всего, не будут обнародованы. Об этом сообщает служба Би-би-си.



Сосед одного из предполагаемых террористов, в доме которого полиция сегодня, 4 июня, провела рейд, сказал, что он был "хорошим парнем", "очень приветливым и приятным", у него остались двое маленьких детей.



3 июня 2017 года в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.



Читайте также: Теракт в Лондоне: все самое важное об атаке в британской столице



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.