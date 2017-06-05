США не намерены смягчать санкции против России - Хейли
05.06.2017 00:32
Представитель США в ООН заверила, что ничего не знает о вероятном намерении Белого дома смягчить санкции против РФ
Никки Хейли (фото - EPA)
США намерены оставить санкции против России, введенные за ее агрессию против Украины, в силе. Об этом сказал представитель США в ООН Никки Хейли в эфире CNN, передает Politico.
По словам Хейли, санкции будут "сильными и жесткими", несмотря на сообщения, что Белый дом якобы рассматривает вероятность их смягчения. Такая позиция США будет до выполнения Россией минских соглашений.
Ранее лидеры банковского комитета Сената США от демократов и республиканцев анонсировали план усиления санкций против России за ее действия в Украине и Сирии и интернет-вмешательство в США.
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