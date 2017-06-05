Опознана первая жертва теракта в Лондоне

Назвали имя первой жертвы теракта - канадки, у которой вскоре должна была быть свадьба и которая переехала в Европу к своему жениху

Стало известно имя первой жертвы теракта, который произошел на мосту в Лондоне 4 июня. Это канадка Крисси Арчибальд, которая вскоре должна была стать невестой, сообщает The Telegraph.



Семья погибшей рассказала, что девушка работала в приюте для бездомных перед тем, как решила переехать в Европу, чтобы быть рядом со своим женихом.



Родственники призвали почтить память погибшей, пожертвовав свое время или средства бездомным и сказать, что их послала Крисси.



В местных СМИ также называют имя погибшего из Франции - предварительно, это 27-летний Александр, который работал в заведении Boro Bistro.