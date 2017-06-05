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Опознана первая жертва теракта в Лондоне

05.06.2017 06:44
Назвали имя первой жертвы теракта - канадки, у которой вскоре должна была быть свадьба и которая переехала в Европу к своему жениху
Опознана первая жертва теракта в Лондоне
Крисси Арчибальд (фото - The Telegraph)

Стало известно имя первой жертвы теракта, который произошел на мосту в Лондоне 4 июня. Это канадка Крисси Арчибальд, которая вскоре должна была стать невестой, сообщает The Telegraph.

Семья погибшей рассказала, что девушка работала в приюте для бездомных перед тем, как решила переехать в Европу, чтобы быть рядом со своим женихом.

Родственники призвали почтить память погибшей, пожертвовав свое время или средства бездомным и сказать, что их послала Крисси. 

В местных СМИ также называют имя погибшего из Франции - предварительно, это 27-летний Александр, который работал в заведении Boro Bistro.

Ночью 4 июня в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали.  

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за нападение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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