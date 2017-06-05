Еще три государства разорвали дипотношения с Катаром

Ранее о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма заявили ОАЭ, Саудовская Аравия, Королевство Бахрейн и Египет

Восточное правительство Ливии последовало за региональными союзниками и разорвало дипломатические отношения с Катаром. Об этом заявил министр иностранных дел Ливии Мохамед Дари, передает Reuters.

Дипломатические отношения с Катаром разорвали также Мальдивская Республика и Йемен, сообщает Deutsche Welle.

Рейсы в катарскую столицу отменяют авиакомпании Emirates, Etihad Airways, Flydubai (ОАЭ), Saudia (Саудовская Аравия), Gulf Air (Бахрейн) и Egypt Air (Египет).

Ранее о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности Исламского государства, заявили власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта.

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