Жертвами стрельбы в Орландо стали пять человек
05.06.2017 18:25
Предположительно, стрельбу открыл недовольный бывший сотрудник одной из компаний
Фото: News 13
В Орландо, штат Флорида, погибли пять человека. Об этом сообщила полиция города.
Один человек скончался уже в больнице. Удалось спасти жизни семи человек.
Стрельба произошла в офисном здании. 45-летний стрелок выстрелил в себя.
Предположительно он экс-сотрудник компании Fiamma business, на территории которой произошла стрельба, и которого уволили из компании в апреле.
"Мы не можем связывать инцидент с терроризмом", - заявил шериф.
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