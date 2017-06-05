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Жертвами стрельбы в Орландо стали пять человек

05.06.2017 18:25
Предположительно, стрельбу открыл недовольный бывший сотрудник одной из компаний
Жертвами стрельбы в Орландо стали пять человек
Фото: News 13

В Орландо, штат Флорида, погибли пять человека. Об этом сообщила полиция города. 

Один человек скончался уже в больнице. Удалось спасти жизни семи человек.

Стрельба произошла в офисном здании. 45-летний стрелок выстрелил в себя. 

Предположительно он экс-сотрудник компании Fiamma business, на территории которой произошла стрельба, и которого уволили из компании в апреле. 

"Мы не можем связывать инцидент с терроризмом", - заявил шериф. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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