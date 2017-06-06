Белый дом: Трамп не заблокирует дачу показаний Коми в Сенате
Президент США Дональд Трамп не воспользуется своей прерогативой требовать конфиденциальности его бесед и переписки и не будет блокировать выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми перед комитетом Сената по разведке. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, передает Голос Америки.
"Однако, способствуя быстрому и полномасштабному изучению фактов, затребованных сенатским Комитетом по разведке, президент Трамп не воспользуется своими прерогативами в связи с запланированными показаниями Джеймса Коми", - заявили в Белом доме.
3 июня сообщалось, что Трамп может заблокировать дачу показаний Коми перед Сенатом после консультаций с юристом Белого дома.
Коми выступит с показаниями перед комитетом Сената по 8 июня. Его выступление будет поделено на два этапа - за открытым заседанием последует закрытое, во время которого он ответит на вопросы, связанные с секретной информацией.
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