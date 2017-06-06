Трамп: Нужна не корректность, а запрет на въезд из опасных стран

Президент США продолжает лоббировать законодательные инициативы своей администрации, которые затрагивают вопрос въезда в страну и миграции мусульман

На фоне нескольких терактов исламистов в Великобритании и других странах американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение добиваться запрета на допуск в США граждан нескольких мусульманских стран. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Все верно, нам нужен запрет на въезд из определенных опасных стран, а не какое-то политически корректное определение, которое не защитит наших людей", - заявил он, написав заглавными буквами слова "запрет" и "опасных".

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28 января 2017 года Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена сроком на 90 дней. Впоследствии указ был отменен судом.

6 марта Трамп подписал новый указ, который запрещает посещать США гражданами тех же стран, кроме Ирака. Спустя неделю суд заблокировал и этот указ. В конце мая суд подтвердил свой вердикт, а уже 1 июня Администрация президента обратилась в Верховный суд страны с апелляцией.

Такие решения президента США встретили протесты и критику как в США, так и во многих других, в том числе европейских, странах мира.

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