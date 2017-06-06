Трамп поручил Госдепу работать над улучшением отношений с Россией

Глава Госдепа не смог четко ответить на вопрос, насколько он обеспокоен тем, что кризис в Вашингтоне может привести к смещению администрации Трампа

Споры вокруг расследований предполагаемых связей президента США Дональда Трампа и его ближайшего окружения с Россией не должны подрывать усилия США по восстановлению связей с Москвой. Об этом заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон, пишет агентство Голос Америки.

Госсекретарь США сообщил, что президент поручил ему "попытаться улучшить" отношения с Россией вне зависимости от политического фона в США.

Журналисты спросили Тиллерсона, насколько он обеспокоен тем, что политический кризис в США может привести к смещению администрации Трампа.

"Президент четко сказал мне, что мы не должны допустить, чтобы события, которые происходят у нас в политической сфере, мешали работе, касающейся этих взаимоотношений, которую нужно вести. Он также четко сказал, что мы можем добиться прогресса. Во всех этих других вещах я не участвую", - сказал он.

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В январе 2017 года американская разведка пришла к выводу, что Москва пыталась повлиять на исход выборов в США в пользу Трампа. Кремль отвергает эти обвинения, а Трамп отвергает наличие сговора с РФ.

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