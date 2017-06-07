В РФ хотят вернуть имперский гимн "Боже, царя храни!"

Утверждение "Боже, царя храни" в качестве нового государственного гимна, считают авторы законопроекта, "позволит достичь исторической преемственности"

В Госдуме группа депутатов от ЛДПР предлагает новый гимн. Речь идет о гимне времен Российской империи "Боже, царя храни". Документ опубликован в базе данных Госдумы.

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение.

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей. Утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что "Боже, царя храни" был государственным гимном Российской империи с 1833 по 1917 годы.

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