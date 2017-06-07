В РФ хотят вернуть имперский гимн "Боже, царя храни!"
В Госдуме группа депутатов от ЛДПР предлагает новый гимн. Речь идет о гимне времен Российской империи "Боже, царя храни". Документ опубликован в базе данных Госдумы.
Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение.
"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей. Утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Отметим, что "Боже, царя храни" был государственным гимном Российской империи с 1833 по 1917 годы.
Читайте также: Грицак: Россия вернулась к временам Сталина и Брежнева
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
26.05.17
08:30
-
вчера
08:00
-
14:20
-
14:53
-
14:35
Новости партнеров
- 46689
- 39483
- 27630
- 21002
- 18248