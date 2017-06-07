Партия Макрона может получить большинство в парламенте - опрос

Опрос IFOP показал, что партия "Вперед, республика!" получит от 350 до 380 мест в 577-местном Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента)

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" в ходе ближайших парламентских выборов, которые пройдут в два тура 11 и 18 июня, может завоевать абсолютное большинство голосов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос IFOP.

Опрос показал, что партия "Вперед, республика!" получит от 350 до 380 мест в 577-местном Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента).

Агентство отмечает, что ранее на этой неделе опрос Ipsos Sopra Steria показал, что партия Макрона получит 385-415 мест.

Как сообщалось, представитель партии Республиканцы Тьерри Мариани, который организовывал поездки французских депутатов во временно оккупированный Россией Крым, в первом туре парламентских выборов во Франции проиграл в 11-м заграничном округе, который представляет французов, проживающих в постсоветских странах и Азии.

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