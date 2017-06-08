На ЮАР обрушился шторм: восемь человек погибли

Больше всего пострадали люди, живущие в трущобах, потому что дождь и наводнения вымывают их неустойчивые дома из досок и цинковых листов

В ЮАР восемь человек погибли и тысячи покинули свои дома после того, как на Кейптаун и окрестности обрушился шторм. Об этом сообщает Reuters.



Это самый сильный шторм за последние 30 лет. В некоторых местах волны поднимаются до 12 метров в высоту.



Миллионы людей в трущобах пострадали больше всего - они переживают наводнения, а дожди вымывают их дома из досок и цинковых листов.



Армия, полиция и другие спасательные службы привлечены к эвакуации пострадавших и обеспечении их временным убежищем и едой.



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