Курды Ирака намерены провести референдум о независимости

Если результаты референдума покажут, что большинство - за независимый Курдистан, это не значит, что курды объявят о создании государства

Иракские курды намерены провести референдум о независимости 25 сентября. Такое решение было принято на переговорах курдских политиков Ирака с президентом курдской автономии Масудом Барзани, передает Deutsche Welle.



Иракским курдам предложат ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы независимый Курдистан?".



Референдум хотят провести и за пределами курдской автономии.



При этом даже если большинство проголосовавших выступят за независимый Курдистан, это не значит, что курды сразу объявят о создании собственного государства. Результаты референдума нужны для поддержки на переговорах о самоопределении с властями Ирака.



Правительство в Багдаде категорически отвергает как отделение курдской автономии, так и референдум.



Предполагается, что Турция, Иран и Сирия также не признают курдскую республику, поскольку опасаются обострения сепаратистских настроений среди курдов на своей территории.



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