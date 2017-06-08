Курды Ирака намерены провести референдум о независимости
Иракские курды намерены провести референдум о независимости 25 сентября. Такое решение было принято на переговорах курдских политиков Ирака с президентом курдской автономии Масудом Барзани, передает Deutsche Welle.
Иракским курдам предложат ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы независимый Курдистан?".
Референдум хотят провести и за пределами курдской автономии.
При этом даже если большинство проголосовавших выступят за независимый Курдистан, это не значит, что курды сразу объявят о создании собственного государства. Результаты референдума нужны для поддержки на переговорах о самоопределении с властями Ирака.
Правительство в Багдаде категорически отвергает как отделение курдской автономии, так и референдум.
Предполагается, что Турция, Иран и Сирия также не признают курдскую республику, поскольку опасаются обострения сепаратистских настроений среди курдов на своей территории.
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