Болгария предлагает Евросоюзу стать коллективным членом НАТО

Евросоюз сталкивается с многими вызовами, поэтому переговоры нужны не только по Brexit, но и по геостратегии, подчеркнул премьер страны Бойко Борисов

Европейский Союз должен стать коллективным членом НАТО. Такую идею озвучил по итогам встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу болгарского правительства.

"Моя мечта заключается в том, чтобы Евросоюз стал коллективным членом НАТО, но для этого необходим диалог и дискуссии со всеми членами ЕС", - заявил он в ходе первого зарубежного визита после утверждения на пост премьера.

Политик отметил, что ЕС сталкивается сегодня с множеством вызовов, поэтому переговоры необходимо вести не только относительно выхода Великобритании из содружества, но и по вопросам будущей геостратегической обстановки.

Меркель заверила Борисова в том, что ЕС "всецело поддерживает" усилия Болгарии по укреплению внешних границ ЕС и их защиты от нелегальных мигрантов.

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