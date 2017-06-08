Болгария предлагает Евросоюзу стать коллективным членом НАТО
Европейский Союз должен стать коллективным членом НАТО. Такую идею озвучил по итогам встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу болгарского правительства.
"Моя мечта заключается в том, чтобы Евросоюз стал коллективным членом НАТО, но для этого необходим диалог и дискуссии со всеми членами ЕС", - заявил он в ходе первого зарубежного визита после утверждения на пост премьера.
Политик отметил, что ЕС сталкивается сегодня с множеством вызовов, поэтому переговоры необходимо вести не только относительно выхода Великобритании из содружества, но и по вопросам будущей геостратегической обстановки.
Меркель заверила Борисова в том, что ЕС "всецело поддерживает" усилия Болгарии по укреплению внешних границ ЕС и их защиты от нелегальных мигрантов.
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