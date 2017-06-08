Минобороны Канады закупит 88 истребителей и 15 боевых кораблей
08.06.2017 11:57
По словам министра обороны, закупка истребителей будет проходить через открытый конкурс
Фото: twitter.com/HarjitSajjan
Канада закупит для армии 88 новых истребителей. Об этом сообщил министр обороны Канады Харджит Саджан у себя в Twitter.
"Мы купим для военно-воздушных сил 88 истребителей через открытый, прозрачный конкурс", - отметил Саджан.
По его словам, планируется также приобретение 15 военных кораблей.
7 июня сообщалось, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что милитаризованная Россия непосредственно угрожает Канаде и демократическому миру в целом.
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