Минобороны Канады закупит 88 истребителей и 15 боевых кораблей

По словам министра обороны, закупка истребителей будет проходить через открытый конкурс

Канада закупит для армии 88 новых истребителей. Об этом сообщил министр обороны Канады Харджит Саджан у себя в Twitter.

"Мы купим для военно-воздушных сил 88 истребителей через открытый, прозрачный конкурс", - отметил Саджан.

По его словам, планируется также приобретение 15 военных кораблей.

7 июня сообщалось, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что милитаризованная Россия непосредственно угрожает Канаде и демократическому миру в целом.

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