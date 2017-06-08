Сын Трампа прокомментировал показания Коми в Сенате: Полный бред

Трамп-младший заявил, что его отец не принуждал экс-директора ФБР закрыть расследование против Флинна

Сын президента США Дональд Трампа Дональд Трамп-младший прокомментировал показания экс-директора ФБР Джеймса Коми перед комитетом по разведке Сената, заявившего, что президент США требовал закрыть расследование против экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Трамп-младший назвал их "полным бредом". Об этом он написал в своем Twitter.

Сам президент США пока не отреагировал в социальной сети на показания Коми.

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"Слова о Флинне - это полный бред, если в контексте - два мужчины говорили о третьем, которого оба хорошо знают. Я понимаю это как: "Я надеюсь, что ничего не случится, но делай свою работу". Очень далеко от любого рода принуждения или влияния и, конечно, препятствия! Зная моего отца в течение 39 лет, когда он "приказывает или говорит" вам что-то делать, то в этом нет никакой двусмысленности, вы точно будете знать, что это значит", - написал Трамп-младший.

Как сообщалось ранее сегодня, Коми Коми заявил, что Трамп требовал прекратить расследование против Флинна, чем шокировал тогдашнего директора бюро.

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