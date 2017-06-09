Выборы в Британии: Мэй не будет подавать в отставку
09.06.2017 10:37
Результаты парламентских выборов не повлияли на кадровые перестановки, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена уходить в отставку
Тереза Мэй (фото - EPA)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена уходить в отставку, несмотря на то, что ее Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин - нижней палате британского парламента. Об этом сообщила политический редактор ВВС Лора Кунссберг у себя в Twitter.
"Тереза Мэй не намерена объявлять о своей отставке сегодня вечером", - сообщила политический редактор Лора Кунссберг.
9 июня сообщалось, что консерваторы не смогли получить абсолютное большинство на досрочных парламентских выборах Великобритании.
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