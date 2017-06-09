Выборы в Британии: Мэй не будет подавать в отставку

Результаты парламентских выборов не повлияли на кадровые перестановки, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не намерена уходить в отставку, несмотря на то, что ее Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин - нижней палате британского парламента. Об этом сообщила политический редактор ВВС Лора Кунссберг у себя в Twitter.

"Тереза ​​Мэй не намерена объявлять о своей отставке сегодня вечером", - сообщила политический редактор Лора Кунссберг.

9 июня сообщалось, что консерваторы не смогли получить абсолютное большинство на досрочных парламентских выборах Великобритании.

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