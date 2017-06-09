В Вашингтоне пикап врезался в полицейских: не исключают теракт

Один офицер остается в критическом, но стабильном состоянии, другой - в удовлетворительном состоянии

В Вашингтоне автомобиль наехал на двух полицейских и транспортного работника. Власти не исключают версию теракта. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в США

Издание отмечает, что инцидент произошел в одном из популярных среди отдыхающих районов.

"Долгий и трудный день для семей офицеров муниципальной полиции, один офицер остается в критическом, но стабильном состоянии, другой находится в удовлетворительном состоянии", - написал шеф полиции Вашингтона Питер Ньюсмен в Тwitter.

Инцидент произошел поздно вечером 8 июня в районе Адамс Морган, где расположено много ресторанов. Белый пикап набрал скорость и наехал на двух полицейских, которые патрулировали улицы на велосипедах. Рядом с ними был еще один человек, которого описывают как транспортного работника. По оценкам врачей, его состояние также оценивается как критическое.

Арестованы двое подозреваемых - 22 и 23 лет. В их грузовике полиция нашла оружие. Водителя пикапа обвиняют в нападении с целью убийства, обоим мужчинам предъявлено обвинение в незаконном владении оружием.

18 мая на Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу прохожих. В результате инцидента 13 человек получили ранения, один человек погиб.

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