В Иране арестованы больше 40 человек в связи с терактами

У задержанных изъяли различную документацию и оружие

Власти Ирана арестовали 41 подозреваемого в связи с терактами на этой неделе в Тегеране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел этой страны.

"С помощью сил безопасности и семей подозреваемых, арестован 41 человек, связанный с нападениями и Исламским государством в разных провинциях", - сказано в сообщении.

Сообщается, что у задержанных изъяли различную документацию и оружие.

7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник. Один из участников нападения на мавзолей покончил с собой, приняв цианид, сообщили местные СМИ.

Террористическая организация Исламское государство заявила о своей причастности к терактам в Иране.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.