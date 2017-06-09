В Иране арестованы больше 40 человек в связи с терактами
Власти Ирана арестовали 41 подозреваемого в связи с терактами на этой неделе в Тегеране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел этой страны.
"С помощью сил безопасности и семей подозреваемых, арестован 41 человек, связанный с нападениями и Исламским государством в разных провинциях", - сказано в сообщении.
Сообщается, что у задержанных изъяли различную документацию и оружие.
7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник. Один из участников нападения на мавзолей покончил с собой, приняв цианид, сообщили местные СМИ.
Террористическая организация Исламское государство заявила о своей причастности к терактам в Иране.
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