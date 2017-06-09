Выборы в Британии: Борис Джонсон останется главой МИД
Глава британского Министерства иностранных дел Борис Джонсон, а также его коллега Эмбер Радд сохраняют свои кресла после минувших парламентских выборов. Об этом сообщает BBC.
В составе нового правительства также остаются на прежних должностях министр по вопросам выхода Британии из состава Европейского Союза Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Феллон.
Джонсон, комментируя свое повторное назначение, написал в Twitter: "Рад быть снова назначенным министром иностранных дел. Много великой работы во благо великой страны на земле. Давайте поспешим к глобальной Британии".
Delighted to be reappointed Foreign Secretary. Lots of great work to do for greatest country on earth. Let's get cracking for Global Britain- Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 червня 2017 р.
Как сообщалось ранее сегодня, после парламентских выборов в Великобритании в состав палаты общин войдет 207 женщин-депутатов.
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