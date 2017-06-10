Трамп: Катар исторически был спонсором терроризма
Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в масштабном финансировании терроризма, передает Reuters.
"Нация Катара, к сожалению, исторически была спонсором терроризма на очень высоком уровне", - сказал Трамп.
Президент США также заявил, что действия самого Катара могут помешать Государственному департаменту Соединенных Штатов ослабить напряжение между странами Персидского залива.
"Мы должны прекратить финансирование терроризма. Я решил ... пришло время обратиться к Катару, чтобы он закончил это финансирование", - заявил он.
Также журналисты со ссылкой на свои источники сообщают, что во время визита Трампа в Саудовскую Аравию и ОАЭ в прошлом месяце ему не сообщали о намерениях разорвать дипломатические отношения с Катаром.
9 июня сообщалось, что Трамп предлагает госсекретарю Рексу Тиллерсону стать посредником между Катаром и другими арабскими странами, разорвавшими с ним дипломатические связи.
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