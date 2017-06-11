МИД Германии: Ситуация вокруг Катара может перерасти в войну

Министр иностранных дел Германии обеспокоен дипломатическим кризисов в Персидском заливе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что дипломатический кризис в Персидском заливе может перерасти в войну. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Габриэль рассказал изданию, что в последнее время провел много разговоров с коллегами из Саудовской Аравии, Катара, Турции, Ирана и Кувейта.

"Я знаю, насколько сложной является ситуация. Но считаю, что есть хорошие шансы на продвижение (в преодолении кризиса, - ред.)", - сказал министр иностранных дел Германии.



Ранее сегодня стало известно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе.



Вчера сообщалось, что Турция начала поставку продуктов питания в Катар, с которым из-за обвинений в поддержке терроризма разорвали отношения большинство арабских стран.



5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Президент США Дональд Трамп одобрил это решение.

Вместе с тем, парламент Турции одобрил соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной сфере с Катаром, которое предусматривает размещение дополнительного контингента турецких войск в этой стране

9 июня Тиллерсон заявил, что страны Персидского залива должны облегчить блокаду Катара, так как она имеет гуманитарные последствия. Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность изоляцией Катара.

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