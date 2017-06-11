Иран отправил Катару четыре самолета с продовольствием

В связи с кризисом в Катаре из-за бойкота другими странами, Иран планирует осуществлять ежедневные поставки продовольствия этой стране

Иран отправил Катару четыре грузовых самолета с продовольствием в связи с кризисом из-за бойкота Катара соседними странами, сообщает Reuters.

Иран планирует и в дальнейшем поставлять ежедневно 100 тонн фруктов и овощей, заявили иранские чиновники.

Как сообщалось ранее, Турция также начала поставку продуктов питания в эмират Катар, с которым из-за обвинений в поддержке терроризма разорвали отношения большинство арабских стран.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предположил, что дипломатический кризис в Персидском заливе может перерасти в войну.

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