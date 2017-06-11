В Латвию прибыли танки батальона НАТО из Испании
В Рижский порт прибыла военная техника испанской армии для многонационального батальона НАТО, сообщает Delfi.
Ранее в Латвию прибыли более 300 испанских военнослужащих, которые входят в состав международного контингента Альянса.
По данным Министерства обороны Латвии, в порт пришли танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики. В воскресенье и понедельник, 12 июня, техника будет переброшена на военную базу в Адажи, где будут дислоцированы подразделения испанской армии.
Фото: rus.delfi.lv
Фото: rus.delfi.lv
НАТО увеличивает присутствие на восточном фланге, размещая на ротационной основе четыре боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
31 мая в Литву прибыли 60 боевых машин пехоты и около 200 солдат из Норвегии.
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