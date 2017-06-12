В Конго из тюрьмы сбежали больше 900 заключенных
12.06.2017 03:05
Неизвестные атаковали тюрьму в городе Бени, в результате чего погибли 11 человек, восемь из которых - охранники
Фото: Al Jazeera
В Конго из тюрьмы сбежали 930 заключенных и 11 были убиты в результате нападения неизвестных, сообщает Reuters.
Инцидент произошел в тюрьме в северо-восточном городе Бени.
Это уже четвертый подобный побег за последний месяц.
В заявлении местной власти сообщается, что неизвестные использовали тяжелое вооружение и убили восьмерых охранников. В тюрьме осталось около 30 заключенных.
Кто совершил нападение, пока неизвестно.
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