В Конго из тюрьмы сбежали больше 900 заключенных

Неизвестные атаковали тюрьму в городе Бени, в результате чего погибли 11 человек, восемь из которых - охранники

В Конго из тюрьмы сбежали 930 заключенных и 11 были убиты в результате нападения неизвестных, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в тюрьме в северо-восточном городе Бени.



Это уже четвертый подобный побег за последний месяц.



В заявлении местной власти сообщается, что неизвестные использовали тяжелое вооружение и убили восьмерых охранников. В тюрьме осталось около 30 заключенных.



Кто совершил нападение, пока неизвестно.

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