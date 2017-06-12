Сенат США допросит генерального прокурора по увольнению Коми
12.06.2017 03:40
Генпрокурор Сешнс - самый высокопоставленный чиновник, который будет давать показания перед Сенатом в рамках расследования вмешательства РФ в выборы
Джефф Сешнс (фото - EPA)
На слушаниях в Сенате допросят генерального прокурора Джеффа Сешнса относительно увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми, сообщает Reuters.
Пока неизвестно, будут слушания отрытыми или закрытыми.
Сеншнс - самый высокопоставленный чиновник, который будет давать показаниями перед разведывательным комитетом Сената в деле о вероятном вмешательстве России в выборы в США.
Ранее комитет Сената по разведке направил несколько запросов на получение аудиозаписей разговора президента США Дональда Трампа и экс-директора ФБР Джеймса Коми.
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