Сенат США допросит генерального прокурора по увольнению Коми

Генпрокурор Сешнс - самый высокопоставленный чиновник, который будет давать показания перед Сенатом в рамках расследования вмешательства РФ в выборы

На слушаниях в Сенате допросят генерального прокурора Джеффа Сешнса относительно увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми, сообщает Reuters.



Пока неизвестно, будут слушания отрытыми или закрытыми.



Сеншнс - самый высокопоставленный чиновник, который будет давать показаниями перед разведывательным комитетом Сената в деле о вероятном вмешательстве России в выборы в США.

Ранее комитет Сената по разведке направил несколько запросов на получение аудиозаписей разговора президента США Дональда Трампа и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

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