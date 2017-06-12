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В ресторан в пригороде Парижа бросили коктейль Молотова

12.06.2017 04:02
Пострадали десять человека, ресторан почти полностью сгорел
В ресторан в пригороде Парижа бросили коктейль Молотова
Фото: BFM

В здание ресторана на северной окраине Парижа бросили коктейль Молотова, сообщает The Sun.

Пострадали десять человек, двое получили сильные ожоги. Шестеро пострадавших - полицейские. 

Ресторан, расположенный в пятиэтажном здании, почти полностью уничтожен огнем. 

Инцидент произошел в ресторане в районе Сен-Сен-Дени в северно-восточном пригороде Парижа вечером 11 июня. 

6 июня в Париже мужчина напал на полицейского с молотком.          

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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