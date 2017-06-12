В ресторан в пригороде Парижа бросили коктейль Молотова
12.06.2017 04:02
Пострадали десять человека, ресторан почти полностью сгорел
Фото: BFM
В здание ресторана на северной окраине Парижа бросили коктейль Молотова, сообщает The Sun.
Пострадали десять человек, двое получили сильные ожоги. Шестеро пострадавших - полицейские.
Ресторан, расположенный в пятиэтажном здании, почти полностью уничтожен огнем.
Инцидент произошел в ресторане в районе Сен-Сен-Дени в северно-восточном пригороде Парижа вечером 11 июня.
6 июня в Париже мужчина напал на полицейского с молотком.
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