В ресторан в пригороде Парижа бросили коктейль Молотова

Пострадали десять человека, ресторан почти полностью сгорел

В здание ресторана на северной окраине Парижа бросили коктейль Молотова, сообщает The Sun.



Пострадали десять человек, двое получили сильные ожоги. Шестеро пострадавших - полицейские.



Ресторан, расположенный в пятиэтажном здании, почти полностью уничтожен огнем.



Инцидент произошел в ресторане в районе Сен-Сен-Дени в северно-восточном пригороде Парижа вечером 11 июня.

6 июня в Париже мужчина напал на полицейского с молотком.

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