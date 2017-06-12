Сила подземных толков землетрясения также зафиксирована в Стамбуле

Сегодня в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Об этом сообщает Anadolu.

Нет пока информации о пострадавших и разрушениях.

По информации управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции, подземные толчки были зафиксированы в 15:28 (по местному времени, - ред) на глубине 6,96 километра.

Эпицентр землетрясения находился 23 километрах от района Карабурун провинции Измир.

Силу подземных толчков ощущали жители и гости в Стамбула.

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