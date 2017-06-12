Госдеп США расширил список глобальных террористов

Госдепартамент внес Марван Ибрагима Хуссейна Тах аль-Азави, а также группировки Меджлис Моджахидин Индонезия в список глобальных террористов

Внешнеполитическое ведомство США объявило о внесении в список глобальных террористов особой категории одного из лидеров террористической группировки Исламское государство в Ираке, а также террористическую группировку в Индонезии. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, сообщает Укринформ.

"Госдепартамент внес Марван Ибрагима Хуссейна Тах аль-Азави, а также группировки Меджлис Моджахидин Индонезия в список глобальных террористов особой категории, в соответствии с указом президента ", - говорится в официальном сообщении.

Согласно указу вводятся санкции против иностранных лиц и групп, которые совершили или имеют значительный риск совершения террористических актов, угрожающих безопасности граждан США или национальной безопасности, внешней политике или экономике США.

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