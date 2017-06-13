Суд в Москве арестовал Навального на 30 суток

Навального арестовали за нарушение правил организации митинга и неповиновение распоряжению сотрудника полиции

Суд в Москве арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Об этом сообщает Дождь.

Ему инкриминируют повторное нарушение правил организации митингов и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Навального задержали 12 июня в подъезде его дома, он не успел дойти на митинг против коррупции, который прошел в понедельник в Москве на Тверской.

В Москве задержали более 400 участников акции протеста, а в Санкт- Петербурге - более 300.

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