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США призвали Россию освободить задержанных на митингах

13.06.2017 01:58
В Белом доме призвали отпустить всех мирных участников митингов в России, которые прошли 12 июня
США призвали Россию освободить задержанных на митингах
Фото: EPA

США осуждают задержания в России, которые прошли на митингах против коррупции в понедельник, 12 июня. Об этом заявил спикер Белого дома Шон Спайсер, передает AFP.

Спайсер призвал российское правительство немедленно освободить всех мирных участников акций. 

В Москве задержаны по меньше мере 770 человек. Всего в России задержали около тысячи участников митинга. 

Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток. 

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