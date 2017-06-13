США призвали Россию освободить задержанных на митингах

В Белом доме призвали отпустить всех мирных участников митингов в России, которые прошли 12 июня

США осуждают задержания в России, которые прошли на митингах против коррупции в понедельник, 12 июня. Об этом заявил спикер Белого дома Шон Спайсер, передает AFP.



Спайсер призвал российское правительство немедленно освободить всех мирных участников акций.



В Москве задержаны по меньше мере 770 человек. Всего в России задержали около тысячи участников митинга.



Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток.

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