США призвали Россию освободить задержанных на митингах
13.06.2017 01:58
В Белом доме призвали отпустить всех мирных участников митингов в России, которые прошли 12 июня
Фото: EPA
США осуждают задержания в России, которые прошли на митингах против коррупции в понедельник, 12 июня. Об этом заявил спикер Белого дома Шон Спайсер, передает AFP.
Спайсер призвал российское правительство немедленно освободить всех мирных участников акций.
В Москве задержаны по меньше мере 770 человек. Всего в России задержали около тысячи участников митинга.
Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток.
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