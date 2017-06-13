ЕС: Задержания на митингах в РФ угрожают фундаментальным свободам
В ЕС осудили задержания участников протеста в России 12 июня. Об этом говорится в заявлении.
Отмечается, что задержания угрожают фундаментальной свободе выражение мнения и свободе собраний, которые закреплены в конституции РФ.
"Мы надеемся, что российские власти будут соблюдать международные обязательства (...) и без отлагательств освободят мирных демонстрантов или людей, которые намеревались воспользоваться своими базовыми правами", - говорится в заявлении ЕС.
Ранее в Белом доме также призвали Россию освободить задержанных на митингах
В Москве задержаны по меньше мере 770 человек. Всего в России задержали около тысячи участников митинга.
Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток.
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