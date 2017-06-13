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В США конгрессмен предложил принять "акт о COVFEFE"

13.06.2017 15:59
Согласно акту, посты президента США в социальных сетях будут квалифицироваться как президентские записи, а потому их нельзя будет удалять
В США конгрессмен предложил принять "акт о COVFEFE"
Дональд Трамп (фото - EPA)

Конгрессмен от демократов Майкл Куигли представил законопроект, целью которого является сохранение твитов президента США Дональда Трампа, чтобы они были заархивированы как часть его президентских записей. Куигли предложил назвать законопроект "акт о COVFEFE" в честь знаменитого загадочный твит Трампа, сообщает издание The Times.

Согласно акту, посты президента США в социальных сетях будут квалифицироваться как президентские записи, которые по закону должны храниться и вноситься в Национальный архив. 

Если законопроект будет одобрен, Трамп будет обязан сохранять все посты в соцсетях.

Куигли представил акт в ответ на безответственное использование Трампом Twitter, что конгрессмен назвал беспрецедентным. "Президент должен нести ответственность за каждый пост", - отметил Куигли. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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