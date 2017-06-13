В США конгрессмен предложил принять "акт о COVFEFE"

Согласно акту, посты президента США в социальных сетях будут квалифицироваться как президентские записи, а потому их нельзя будет удалять

Конгрессмен от демократов Майкл Куигли представил законопроект, целью которого является сохранение твитов президента США Дональда Трампа, чтобы они были заархивированы как часть его президентских записей. Куигли предложил назвать законопроект "акт о COVFEFE" в честь знаменитого загадочный твит Трампа, сообщает издание The Times.

Согласно акту, посты президента США в социальных сетях будут квалифицироваться как президентские записи, которые по закону должны храниться и вноситься в Национальный архив.

Если законопроект будет одобрен, Трамп будет обязан сохранять все посты в соцсетях.

Куигли представил акт в ответ на безответственное использование Трампом Twitter, что конгрессмен назвал беспрецедентным. "Президент должен нести ответственность за каждый пост", - отметил Куигли.

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