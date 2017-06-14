Франция и Британия будут вместе бороться с экстремизмом в сети

Мэй и Макрон согласовали план борьбы с терроризмом и хотят ввести юридическое наказание для компаний, несвоевременно удаляющих экстремистский контент

Франция и Великобритания согласовали общий план по противодействию терроризму, который предусматривает усиление борьбы с экстремизмом в интернете. Об этом сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Тереза Мэй по результатам встречи в Париже, передает Радио Свобода.

Макрон заявил, что администраторы социальных сетей не делают все возможное для того, чтобы остановить распространение агрессивной пропаганды. По его словам, Франция и Британия разработали "очень конкретный" план действий в этом направлении.

Мэй, в свою очередь,сказала, что британское правительство уже работает с компаниями, управляющими социальными сетями, "чтобы остановить распространение экстремистских материалов и ядовитой пропаганды, деформирующей молодые головы".

Лидеры также сообщили, что Британия и Франция рассматривают возможность введения юридического наказания для компаний, управляющими сетями, в случае, если они не смогут вовремя принимать меры для удаления экстремистского контента.

Во время встречи с Макроном Мэй также сообщила, что переговоры о Brexit начнутся согласно графику, на следующей неделе.

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