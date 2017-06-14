Путин обещает США адекватный ответ на размещение ПРО

Президент России Владимир Путин не исключает еще один виток гонки вооружений

Москва отреагирует надлежащим образом на попытки Вашингтона окружить территорию РФ системами ПРО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна, сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

Путин отметил, что США стремятся разместить противоракетные комплексы вблизи границ России, что представляет для нее опасность.

По его словам, дополнительная угроза заключается в том, что "пусковые установки этих противоракет в считанные минуты, ну, за несколько часов могут быть переоборудованы для постановки там ударных комплексов ракет".

Путин отметил, что США стремятся разместить противоракетные комплексы вблизи границ России, что представляет для нее опасность.

По его словам, дополнительная угроза заключается в том, что "пусковые установки этих противоракет в считанные минуты, ну, за несколько часов могут быть переоборудованы для постановки там ударных комплексов ракет".



"А теперь смотрите: в Восточной Европе будут установлены комплексы, на море - на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и в северных морях. И на Аляске стоят. То есть практически территория России будет окружена этими системами", - сказал президент РФ.

Он считает, что это еще одна грубая большая стратегическая ошибка партнеров РФ.

"Потому, что на все эти действия Россия даст адекватный ответ. Это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружений. При этом наш ответ будет гораздо дешевле", - сказал он.

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