USD:  25.84  26.13   EUR:  28.77  29.36  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп заблокировал мастера ужасов Стивена Кинга у себя в Twitter

14.06.2017 08:54
"Заблокирован! Приговорен к экзистенциальной пустоши без Трампа!", - театрально сообщил писатель, узнав, что был "забанен" в президентском микроблоге
Трамп заблокировал мастера ужасов Стивена Кинга у себя в Twitter
Стивен Кинг (фото - bangordailynews.com)

Писатель Стивен Кинг сообщил у себя в Twitter, что президент США Дональд Трамп заблокировал его у себя в микроблоге на этой онлайн-площадке, запретив, таким образом, читать сообщения лидера американской нации.

"Трамп заблокировал меня от чтения его твитов. Возможно, придется наложить на себя руки", - иронизирует он.

В следующем сообщении писатель уточнил у читателей своего блога, сталкивался ли кто-нибудь с такой же ситуацией, чтобы выяснить - это программный сбой или же Трамп на самом деле его заблокировал.

 "Не то, чтобы их (твиты, - ред.) было сложно отыскать, но...", - добавил он.

Спецпроект LIGA.netСтивен Кинг - Король Ужасов

В одном из ответов Кингу его коллега, автор эпопеи о Гарри Поттере Джоан Роулинг, сообщила, что в случае необходимости поделится с ним твитами президента США.

"Заблокирован! Приговорен к экзистенциальной пустоши без Трампа!", - написал позднее Кинг, выяснив, что и в самом деле был "забанен" в президентском микроблоге.

По состоянию на 08:30 утра среды более 186 тысяч пользователей соцсети лайкнули сообщение Кинга, и почти 55 тысяч человек поделились этим мнением у себя в микроблогах.

В мае 2016 года Кинг был одним из 450 американских писателей и авторов, которые подписали петицию против выдвижения Трампа кандидатом в президенты.

Читайте также: Кинг: Трамп - хулиган, сыплющий сахар в бензобак суперкара

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 