Трамп заблокировал мастера ужасов Стивена Кинга у себя в Twitter

Писатель Стивен Кинг сообщил у себя в Twitter, что президент США Дональд Трамп заблокировал его у себя в микроблоге на этой онлайн-площадке, запретив, таким образом, читать сообщения лидера американской нации.

"Трамп заблокировал меня от чтения его твитов. Возможно, придется наложить на себя руки", - иронизирует он.

В следующем сообщении писатель уточнил у читателей своего блога, сталкивался ли кто-нибудь с такой же ситуацией, чтобы выяснить - это программный сбой или же Трамп на самом деле его заблокировал.

"Не то, чтобы их (твиты, - ред.) было сложно отыскать, но...", - добавил он.

В одном из ответов Кингу его коллега, автор эпопеи о Гарри Поттере Джоан Роулинг, сообщила, что в случае необходимости поделится с ним твитами президента США.

"Заблокирован! Приговорен к экзистенциальной пустоши без Трампа!", - написал позднее Кинг, выяснив, что и в самом деле был "забанен" в президентском микроблоге.

