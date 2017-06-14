Трамп заблокировал мастера ужасов Стивена Кинга у себя в Twitter
Писатель Стивен Кинг сообщил у себя в Twitter, что президент США Дональд Трамп заблокировал его у себя в микроблоге на этой онлайн-площадке, запретив, таким образом, читать сообщения лидера американской нации.
"Трамп заблокировал меня от чтения его твитов. Возможно, придется наложить на себя руки", - иронизирует он.
В следующем сообщении писатель уточнил у читателей своего блога, сталкивался ли кто-нибудь с такой же ситуацией, чтобы выяснить - это программный сбой или же Трамп на самом деле его заблокировал.
"Не то, чтобы их (твиты, - ред.) было сложно отыскать, но...", - добавил он.
Спецпроект LIGA.net: Стивен Кинг - Король Ужасов
В одном из ответов Кингу его коллега, автор эпопеи о Гарри Поттере Джоан Роулинг, сообщила, что в случае необходимости поделится с ним твитами президента США.
"Заблокирован! Приговорен к экзистенциальной пустоши без Трампа!", - написал позднее Кинг, выяснив, что и в самом деле был "забанен" в президентском микроблоге.
Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.- Stephen King (@StephenKing) 13 червня 2017 р.
Blocked! Condemned to an existential wasteland of Trumplessness!- Stephen King (@StephenKing) 14 червня 2017 р.
По состоянию на 08:30 утра среды более 186 тысяч пользователей соцсети лайкнули сообщение Кинга, и почти 55 тысяч человек поделились этим мнением у себя в микроблогах.
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