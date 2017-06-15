Катар закупит у США истребители F-15 на $12 млрд

США подписали с Катаром договор о поставке истребителей, несмотря на критику со стороны стран Персидского залива

США продаст Катару истребители F-15 на $12 млрд. Соглашение было подписано в среду, 14 июня, сообщает Reuters.



Сделку согласовали несмотря на то, что страны Персидского залива накануне раскритиковали президента США Дональда Трампа за поддержку терроризма.



По информации Bloomberg, стороны договорились о поставке 36 истребителей.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Трамп одобрил это решение. 9 июня Тиллерсон заявил, что страны Персидского залива должны облегчить блокаду Катара, так как она имеет гуманитарные последствия.

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