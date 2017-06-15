Сенат США вывел деятельность NASA из-под санкций против РФ

Инициатива была поддержана подавляющим большинством в Сенате

Верхняя палата Конгресса США сегодня, 15 июня, приняла поправку к законопроекту о расширении санкций против России, которая делает исключение для сотрудничества в космической отрасли для Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает Укринформ.

Инициатива была поддержана подавляющим большинством в Сенате (96 против четырех законодателей).

Поправка зарегистрирована под номером S.Amdt. 250 и называется Для введения исключения о деятельности NASA.

Таким образом, она вносится в текст закона S.722 Акт по противодействию дестабилизирующим действиям Ирана - 2017, который имеет отдельный раздел под названием Санкции против Российской Федерации и борьба с терроризмом и незаконным финансированием.

Инициатор поправки по NASA сенатор-республиканец Кори Гарднер отметил, xnj этот шаг отвечает интересам США по освоению космоса.

"Поправка, о которой я буду говорить сегодня, направленная на обеспечение наших возможностей в космосе, наших возможностей в сфере инноваций, обеспечения нас самой достоверной информацией (о процессах в космосе, - ред.)", - подчеркнул он.

14 июня сообщалось, что Сенат США подавляющим большинством голосов - 97 "за" и двое "против" - проголосовал за ужесточение санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма, поддержку сирийского диктатора Башара Асада и хакерские атаки на серверы Демократической партии перед выборами 2016 года.

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