Сенат США утвердил ужесточение санкций против России и Ирана
Сенат США почти единогласно утвердил ужесточение санкций против России и Ирана. За поправки в законопроект проголосовали 98 сенаторов, против - 2, сообщает Reuters.
Один из главных пунктов, внесенных в законопроект - запрет президенту США Дональду Трампу снимать или смягчать санкции без одобрения Конгресса.
Законопроект вступит в силу после одобрения в Палате представителей и подписи Трампа. Как отмечают журналисты, законопроект содержит в себе все шесть санкционных указов экс-президента Барака Обамы, и санкции против РФ за Крым и Донбасстеперь объединены.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что "администрация привержена существующим санкциям в отношении России", передает Голос Америки.
"Мы сохраним их, пока Москва не выполнит свои обязательства по разрешению кризиса в Украине. Мы полагаем, что действующий набор санкций - лучший инструмент, призванный принудить Россию к выполнению своих обязательств", - сказала она.
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14 июня прошло предварительное голосование. Как сообщалось в заявлении группы сенаторов, поправки в законопроект предусматривают сохранение и существенное расширение санкций против правительства России "в ответ на нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательства в выборы и продолжающуюся агрессию в Сирии".
Документ предлагает введение санкций против "коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия правительству Асада и кибератакам от имени российского правительства".
Новые санкции также затронут ключевые секторы экономики РФ - горнодобывающую промышленность, металлургию, судостроения и железнодорожную отрасль.
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