Войска США в Афганистане хотят увеличить на 4 тыс военных - СМИ

По данным СМИ, часть американских военных будет задействована при проведении контртеррористических операций, Пентагон пока эту информацию отрицает

Пентагон отправит в Афганистан около четырех тысячи военных. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По словам чиновника администрации США, основная часть дополнительных войск будет обучать и консультировать военных в Афганистане.

Рассматривается также и вариант их участия при проведении контртеррористических операций.

В то же время представитель Пентагона, капитан флота Джефф Дэвис сказал: "Никаких решений пока не принято".

Представитель министерства обороны Афганистана Даулат Вазири отметил, что правительство страны поддерживает решение США об увеличении военного контингента в стране.

13 апреля 2017 года на востоке Афганистана Вооруженные силы США сбросили на туннели террористов Исламского государства массовую бомбу GBU-43. Это "мать всех бомб", она представляет собой боеприпасы весом около 10 тонн, управляемый с помощью системы GPS.

10 мая в НАТО рассказали, что рассматривают запрос военного руководства блока об отправке еще нескольких тысяч солдат блока в Афганистан. Сейчас в Афганистане дислоцированы, по данным НАТО, около 8400 солдат США, четверть из которых являются спецназом для противостояния джихадистам. Всего в стране находятся около 12 тысяч военных НАТО. В конце 2014 года на смену силам международной вооруженной коалиции пришла небоевая операция Альянса "Решительная поддержка".

С октября 2001 года в Афганистане погибли более 2200 американских солдат.

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