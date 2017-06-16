Черная пятница в Италии: бастуют траспортники
В Риме, Милане, Турине, Венеции, Больнье и Неаполе проходит забастовка транспортников. Об этом сообщает Ansa.
Забастовку организовали несколько профсоюзов против планов властей по приватизации и либерализации рынка пассажирских перевозок.
Министр транспорта Италии Грациано Дельрио заявил, что 16 июня станет черной пятницей для транспорта.
В Риме одна из забастовок продолжается четыре часа, вторая - сутки.
В ней принимают участие местные автобусы, поезда и метро, которое будет работать только с 17:00 до 20:00.
Забастовки привели к отмене или задержке нескольких международных авиарейсов.
Читайте также: В Греции бастуют против нового пакета реформ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:32
-
14:05
-
13:56
-
13:52
-
13:06