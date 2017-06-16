Черная пятница в Италии: бастуют траспортники

В шести городах Италии из-за забастовки транспортников задерживаются международные авиарейсы

В Риме, Милане, Турине, Венеции, Больнье и Неаполе проходит забастовка транспортников. Об этом сообщает Ansa.

Забастовку организовали несколько профсоюзов против планов властей по приватизации и либерализации рынка пассажирских перевозок.

Министр транспорта Италии Грациано Дельрио заявил, что 16 июня станет черной пятницей для транспорта.

В Риме одна из забастовок продолжается четыре часа, вторая - сутки.

В ней принимают участие местные автобусы, поезда и метро, ​​которое будет работать только с 17:00 до 20:00.

Забастовки привели к отмене или задержке нескольких международных авиарейсов.

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