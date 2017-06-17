НАТО усилит присутствие на востоке во время военных учений России

Одновременно с объединенными учениями России и Беларуси в сентябре НАТО проведет свои учения в Украине, Польше и Швеции

НАТО усилит присутствие на восточном фланге во время российско-белорусских учений Запад-2017. Об этом заявил командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес, передает 5 канал.



Ходжес не исключил вероятности вторжения России в страны Балтии и заверил, что НАТО готов ответить.



Во время учений Запад-2017 на территории Беларуси в сентябре, в которых примут участие более 100 тысяч военных, НАТО проведет свои учения - на территории Украины, Швеции и Польши.



"Когда Россия захватила Крым - это происходило на фоне военных учений. Когда россияне вошли в Грузию - тоже были учения и я бы не исключал подобного развития событий в связи с этими учениями. Но НАТО - профессионалы, мы все работаем над тем, чтобы иметь высший уровень готовности во время вот таких учений", - сказал Ходжес.

В мае в Эстонии прошли крупнейшие в истории страны международные учения НАТО под кодовым названием Kevadtorm-2017 (Весенний шторм-2017).

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