Европейский Союз поможет Португалии в борьбе с лесными пожарами

В Евросоюзе согласились отправить в Португалию самолеты для гашения масштабных лесных пожаров в стране

Европейский Союз активировал Механизм гражданской защиты для помощи Португалии в борьбе с лесными пожарами. Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.

"ЕС полностью готов помочь. Будет сделано все необходимое для оказания помощи властям и народу Португалии тогда, когда это необходимо. В ответ на просьбу о помощи со стороны португальских властей был активирован Механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения самолетами для гашения пожаров", - сказал он.

По словам еврокомиссара, Франция предложила три своих самолета. Они будут как можно скорее отправлены для помощи местным службам по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, Испания отправила свое воздушное судно на двусторонней основе.

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