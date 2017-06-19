Возможен дипскандал: в Лондоне приняли делегацию из Приднестровья

В посольстве Великобритании в Молдове заявили, что визит представителей Приднестровья в Лондон был не официальным, а частным

Руководитель непризнанной республики Приднестровья Вадим Красносельский посетил с визитом Великобританию. Делегацию, в которую входили так называемые главы приднестровского правительства и внешнеполитического ведомства , приняли также в британском МИДе. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Кроме того, Красносельский выступил в Оксфорде с лекцией об "историко-правовых основах государственности ПМР".

Кишинев просил Лондон не принимать приднестровских чиновников на официальном уровне, но там к рекомендации не прислушались.

Как отмечается в в сообщении, встреча была рабочей.

Издание передает, что руководство Приднестровья и ранее посещало европейские страны, но лишь в рамках международных форумов, посвященных урегулированию или для переговоров с молдавскими официальными лицами. Поэтому визит Красноселького в Лондон и состоявшиеся там переговоры в МИДе Великобритании - случай беспрецедентный за все время существования непризнанной республики.

В посольстве Великобритании в Молдове по поводу встречи отметили, что Красносельский встречался с дополнительным директором по делам Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД Николой Поллитт, а визит представителей Приднестровья в Лондон был частным, а не официальным. "Мы по-прежнему поддерживаем мирное урегулирование приднестровского конфликта, основанное на суверенитете и территориальной целостности Молдовы со специальным статусом для Приднестровья ... Любое предположение, что позиция Соединенного Королевства могла измениться или, что мы признаем Приднестровье, некорректное", - говорится в сообщении посольства.

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