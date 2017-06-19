В России угрожают США ответным ударом за сбитый в Сирии Су-22
19.06.2017 13:44
В Сирии размещены российские ЗРК С-300 и С-400, из которых коалиция во главе с США якобы "получит ответный удар", если будет сбивать самолеты Асада
Фото: EPA
В России угрожают ответным ударом за сбитый американцами в Сирии боевой самолет сил местного диктатора Башара Асада. Об этом на российском телевидении заявил первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.
Политик напомнил, что в Сирии развернуты комплексы ЗРК С-300 сирийских войск и российская установка С-400 Триумф.
"Так сбивать воздушные суда недопустимо - получат ответный удар", - сказал Джабаров, добавив, что "все это может привести к большому конфликту".
Российский сенатор считает, что необходимы "срочные переговоры" с США по ситуации со сбитым Су-22 ВВС Сирии.
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Вечером 18 июня истребитель-бомбардировщик США F/A-18E Super Hornet немедленно сбил Су-22 сирийского режима после того, как ВВС Сирии нанесли удар по вооруженной оппозиции близ Табки в провинции Ракка. Дамаск заявил, что сбитый самолет якобы бомбил боевиков террористической организации Исламское государство.
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