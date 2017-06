В центре Парижа неизвестный протаранил автобус полиции

В районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в фургон жандармерии. Виновник аварии "нейтрализован". Об этом сообщил представитель полиции, передает Би-би-си.

В результате инцидента, как сообщается, никто из полицейских не пострадал.

По сообщениям французских СМИ, атака, скорее всего, была преднамеренной.

Агентство Франс-пресс сообщает, что мужчина, направивший машину в полицейский фургон, был вооружен.

Сейчас он, вероятно, мертв, заявил журналистам представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

Как сообщает агентство Рейтер, полиция оцепила зону вокруг театра Мариньи и рекомендовала жителям столицы и туристам не приближаться к Елисейским полям.

