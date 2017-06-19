В центре Парижа неизвестный протаранил автобус полиции
В районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в фургон жандармерии. Виновник аварии "нейтрализован". Об этом сообщил представитель полиции, передает Би-би-си.
В результате инцидента, как сообщается, никто из полицейских не пострадал.
По сообщениям французских СМИ, атака, скорее всего, была преднамеренной.
Агентство Франс-пресс сообщает, что мужчина, направивший машину в полицейский фургон, был вооружен.
Сейчас он, вероятно, мертв, заявил журналистам представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.
Как сообщает агентство Рейтер, полиция оцепила зону вокруг театра Мариньи и рекомендовала жителям столицы и туристам не приближаться к Елисейским полям.
Heavily armed police extend cordon. Appear to be searching area. One man is on the ground and one car is stopped in middle of cordoned area. pic.twitter.com/TapQejiTiF- Melissa Bell (@MelissaBellCNN) 19 червня 2017 р.
В конце апреля вооруженный автоматом Калашникова мужчина открыл огонь по полицейскому автомобилю на Елисейских полях. Убив одного полицейского и ранив еще двоих, нападавший попытался сбежать, но был застрелен.
Террористическая организация Исламское государство заявила, что нападавший был одним из ее бойцов. Ранее мужчина попадал в поле зрения спецслужб как потенциальный радикал-исламист.
После серии крупных терактов, произошедших во Франции за последние два года, страна находится в режиме чрезвычайного положения.
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