Пожар в Лондоне: полиция ищет погибших в сгоревшем доме

По словам полицейских, число людей, официально признанных погибшими при пожаре в лондонской высотке, достигло 58 и может возрасти

Количество людей, официально признанных погибшими при пожаре в лондонской высотке, достигло 58 и может возрасти. Об этом заявили в полиции Лондона, передает Би-би-си.

"Я должен учитывать то, что в здании могут находиться люди, о которых нам по той или иной причине не сообщили", - заявил шеф лондонской полиции Стюарт Канди.

"Так же существует вероятность того, что в высотке есть люди, о пропаже которых никто не знает", - добавил он.

Ранним утром в прошлую среду в районе Северный Кенсингтон случился сильный пожар.

Полиция опубликовала фотографии, сделанные внутри 24-этажного здания, чтобы показать масштаб разрушений.

"Очень важно четко понимать всю серьезность задачи, стоящей перед нами. Наши команды продолжают обыск Гренфелл-тауэр, что бы найти людей, которые все еще находятся в здании и вернуть их близким", - сказал Канди.

Полицейские продолжают обыск здания в тяжелых условиях. Поиск тел погибших может занять довольно много времени

В 11:00 по лондонскому времени во всех правительственных зданиях города была объявлена минута молчания в память о погибших и пострадавших при пожаре.

Жители района пожаловались на недостаточную поддержку со стороны властей, в частности, со стороны главы районного совета Кенсингтона и Челси во время и после пожара.

Премьер-министра Терезу Мэй тоже подвергли критике, связанной с ее реакцией на катастрофу.

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что пожар можно было предотвратить. По его словам, он был вызван многолетним пренебрежением со стороны местного совета и государства.

Глава района Кенсингтон и Челси Николас Паджет-Браун сказал, что он понимает недовольство жителей и что власти тоже хотят знать, причину возгорания и столь быстрого распространения огня.

Он добавил, что масштаб катастрофы был слишком велик для того, чтобы местные власти могли справиться с ним в одиночку.

Правительство направило команду государственных служащих для поддержания усилий по оказанию помощи и пообещало предоставить по 5,5 тысяч фунтов ($7 тыс) всем, кто остался без дома.

Каждая семья также получит не менее 500 фунтов наличными (около $650) и 5 тысяч фунтов (около $6,5 тыс) на банковский счет в рамках программы первой помощи жертвам чрезвычайного происшествия, бюджет которой составляет 5 млн фунтов.

На что будет направлена программа первой помощи:

Финансирование будет предоставляться лицам, получившим временное жилье

Предусмотрена частичная оплата похорон

Дополнительные 1,5 млн фунтов будут направлены на предоставление психологической помощи нуждающимся

После происшествия была создана служба по оказанию помощи пострадавшим под названием Grenfell Fire Response Team.

Она состоит из представителей местных и центральных органов власти, Красного Креста, столичной полиции и лондонской пожарной бригады.

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Всех по-прежнему интересует вопрос о том, почему огонь распространился так быстро. По одной из версий, причиной послужила облицовка, установленная во время недавнего капитального ремонта.

В воскресенье министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд сказал, что будет проведено уголовное расследование, которое установит, были ли нарушены строительные нормы во время ремонта.

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