Названо имя совершившего нападение у мечети в Лондоне мужчины

Житель Кардиффа Даррен Осборн был задержан в момент нападения местными жителями и арестован прибывшей полицией по подозрению в покушении на убийство

Нападение на людей у мечети в северном Лондоне в ночь на понедельник совершил 47-летний житель Кардиффа Даррен Осборн. Он был задержан в момент нападения местными жителями и арестован прибывшей полицией по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщает Би-би-си.

Мужчина арендовал автофургон, на котором врезался в толпу людей, собравшихся у мусульманского общинного центра неподалеку от станции метро Finsbury Park. В результате нападения 10 человек ранены и один умер (полиция не может подтвердить или опровергнуть, наступила ли его смерть в результате атаки или нет, так как именно ему оказывалась медицинская помощь после наезда).

Премьер-министр Тереза Мэй назвала террористическое нападение на мечеть в северном районе Лондона не менее отвратительным, чем недавние аналогичные теракты в Британии.

Комиссар лондонской полиции Крессида Дарк назвала произошедшее очевидным нападением на мусульман.

Она сообщила, что в районе, в особенности вблизи религиозных учреждений, будет введено усиленное полицейское патрулирование - в том числе и вооруженной полицией.

По словам министра по делам безопасности Бена Уоллеса, совершивший нападение человек полиции ранее не был известен.

Тереза Мэй выступила со своим заявлением сразу после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По ее словам, водитель фургона действовал в одиночку, и уже спустя восемь минут после инцидента полиция квалифицировала его как теракт.

Ранее сегодня, 19 июня, сообщалось, что более десяти прохожих пострадали в результате наезда белого фургона на людей около мечети в Лондоне.

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